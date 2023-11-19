اجتماع للجنة الشئون العربية بمجلس النواب لمناقشة مستجدات الأوضاع في السودان.. اليوم

تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، في اجتماعها اليوم الأحد، آخر تطورات الأوضاع في السودان، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية في هذا الشأن.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن السودان بالنسبة لمصر تمثل عمق استراتيجي وأحد أهم ملفات الأمن القومي لمصر.

وأشار النائب، إلى أن مصر تقوم بدور محوري في دعم ومساندة السودان، في إطار جهود القيادة السياسية لتقوية الروابط والعلاقات بالقارة الإفريقية، والعمل على تهدئة الأوضاع واستقرار المنطقة.

ولفت إلى أهمية مشاركة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان قبل أيام، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي ودول مجموعة نواة الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان ومفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي وسكرتير عام منظمة الإيجاد.

وأشاد أباظة، بطلب وزير الخارجية، من الدول والمنظمات المانحة بالإسراع في دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والوفاء بتعهداتهم في دعم وإغاثة الشعب السوداني، مشيرا إلى أن هذه التحركات سيكون لها مردود إيجابي في دعم ومساندة السودان وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها.

وقال أحمد فؤاد أباظة: مصر تضع القارة الإفريقية نصب أعينها، وتسعى دوما للوصول إلى حلول واقعية لكافة المشكلات التي تتعرض لها، من خلال تفعيل دور الدبلوماسية السياسية والتواصل مع كافة الشركاء الفاعلين.