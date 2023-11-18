مظاهرة مؤيدة لفلسطين في واشنطن تفاجئ الجميع.. فيديو

أوقفوا الدعم العسكري للاحتلال

تتواصل المسيرات العارمة في أمريكا وسط غضب متزايد في الولايات المتحدة بسبب دعمها الثابت للاحتلال الإسرائيلي الذي قتل أكثر من 12 ألف فلسطيني وشرد أكثر من مليون خلال ستة أسابيع من الحرب الأحادية الجانب، وفق ما ذكرت شبكة تي آر تي.



تجمع المتظاهرون المؤيدون لفلسطين بالقرب من محطة الاتحاد في العاصمة الأمريكية واشنطن العاصمة، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة المحاصرة وأن تتوقف الولايات المتحدة عن إرسال الأموال والجيش لإسرائيل الصهيونية كيان الاحتلال الغاصب للأراضي.

ولوح مئات المتظاهرين بالعلم الفلسطيني وحملوا لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا كل المساعدات الأمريكية لإسرائيل" و"أنهوا الاحتلال الآن" ورددوا هتافات "أغلقوها!" في إشارة إلى محطة الاتحاد، و"بايدن، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية".

يأتي التجمع بعد رد الضباط بالعنف ضد النشطاء المناهضين للحرب الذين نظموا وقفة احتجاجية على ضوء الشموع وإصابة نحو 90 منهم وتم منع الدخول إلى محطة الاتحاد، ولم يُسمح بالدخول إلا لمن لديهم تذاكر.



وقال المتظاهرون "لقد قصفت إسرائيل حوالي 60% من جميع المباني في قطاع [غزة] بأموال الولايات المتحدة من دافعي الضرائب.. ضرائبنا من تدفع ثمن الأسلحة التي تذهب إلى الإحتلال".

وأصبحت المسيرات المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة منتظمة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة المحاصرة، والتي دخلت الآن يومها الثالث والأربعين.

وتم تنظيم العديد من المسيرات من قبل الجماعات اليهودية، بما في ذلك الصوت اليهودي من أجل السلام، وناطوري كارتا – وهي مجموعة من اليهود الأرثوذكس الذين يعارضون الصهيونية ودولة إسرائيل.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة المحاصرة إلى استشهاد أكثر من 12 ألف فلسطيني، أكثر من 8300 منهم من النساء والأطفال.

