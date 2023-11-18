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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تعيينه مؤخرا.. من هو رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد

إبراهيم السجيني -
إبراهيم السجيني - رئيس جهاز حماية المستهلك

قرر المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعيين إبراهيم عبد العال عبده السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

وحصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة في جامعة طنطا عام 1987، ويعمل الآن رئيسًا لسلطة التحقيق المصرية وقد عمل من قبل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021-2022.

وشغل السجيني ، عدة مناصب اسابقة للمنصب الجديد ومنها:

القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، رئيس قطاع المعالجات التجارية من العام 2017 حتى الآن
مُحكم دولي تسوية منازعات المعالجات التجارية من خلال إطار منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية

مُفاوض لدى منظمة التجارة العالمية بشأن المعالجات التجارية، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة  7 سنوات من 2013 حتى 2020.

رئيسًا لمجلس التجارة والصناعة، رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من العام 2011 حتى 2017.

عضو لجنة الوظائف القيادية من مارس 2020 حتى يناير من العام الجاري 2023.

رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد ابراهيم السجيني وزارة التجارة والصناعة جهاز حماية المنافسة جهاز مكافحة الإغراق

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