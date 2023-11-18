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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: جنود الاحتلال يلعبون الكرة ويسبحون في بحر غزة ويتسابقون بالمركبات

صدى البلد

دق ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ناقوس الخطر بشأن مجموعة من التقارير مؤخرًا حول قضايا تأديبية بين الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، التي قد تؤدي إلى "حوادث خطيرة" وتعرض القوات الإسرائيلية للخطر في مواجهة حركة حماس، حسبما قالوا.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم السبت إن من بين التقارير المثيرة للقلق، ادعت شهادة قائد دبابة أنه شاهد جنودًا يلعبون كرة القدم، ويسبحون في مياه شواطئ غزة، ويرسمون كتابات على جدران المنازل الفلسطينية، ويزرعون أشجارًا تم جلبها من إسرائيل.

وأضاف تقرير الصحفية العبرية أن جنود جيش الاحتلال يدخلون في سباق تشترك فيه المركبات الثقيلة (ناقلات الجنود المدرعة والدبابات والجرافات) في مسابقة لمعرفة من سيصل إلى وجهتها أولاً، ولقد حدث بالفعل من قبل، وانتهى باصطدام بين المركبتين الثقيلتين، مما أدى إلى وقوع أضرار، وكاد أن يؤدي إلى سقوط ضحايا من الجنود، وهذا يشير إلى مشاكل انضباطية عميقة في المنطقة ويجب معالجتها بسرعة".

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