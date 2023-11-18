عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الآلاف يتظاهرون في نيويورك لمطالبة الاحتلال بإنهاء الحرب على غزة| صور

مظاهرات في نيويورك
مظاهرات في نيويورك لدعم فلسطين

في بروكلين ومانهاتن، تجتذب المسيرات حشودًا كبيرة تطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء الدعم الأمريكي للاحتلال الذي يقتل ويحاصر الفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحف دولية.


تظاهر آلاف المتظاهرين الغاضبين في نيويورك، مطالبين إسرائيل بوقف حربها على غزة المحاصرة والولايات المتحدة بإنهاء دعمها العسكري والمالي لتل أبيب.

وتجمع النشطاء أمام المكتبة الوطنية في مانهاتن مما أدى إلى شل حركة المرور في المدينة عن طريق السير من الجادة الخامسة إلى مبنى مكتب البريد الوطني في الجادة الثامنة.

ودعت المجموعة، التي طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، الولايات المتحدة إلى إنهاء دعمها لإسرائيل.

وكان بعض المواطنين الإسرائيليين الأمريكيين المناهضين للحرب أيضًا من بين النشطاء الذين نظموا وجمعوا حشدًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.


وخلال المسيرة التي استمرت ساعة، وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، طلبت المجموعة المحتجة الدعم لوقف "الاستعمار المستمر  على فلسطين والإبادة الجماعية في غزة".
 

بروكلين ومانهاتن وقف إطلاق النار إنهاء الدعم الأمريكي للاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

العلبة وصلت 130 جنيها| تحرك مفاجئ بأسعار السجائر وهذا موعد الانخفاض

موضوعات متعلقة

مظاهرة مؤيدة لفلسطين في واشنطن تفاجئ الجميع.. فيديو

الاحتلال اقترض 6 مليارات دولار لتمويل حرب إبادة غزة

غير رسمي| اجتماع أوروبي 20 نوفمبر للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء الكندي: الهجمات العسكرية للاحتلال على غزة تدمر أحلام السلام

وزير الخارجية الأردني: لا أفهم كيف سيقضي الاحتلال على حماس

الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الشفاء خلال ساعة واحدة

تحذير أمريكي من خطورة الاستهانة بفعل هذا الأمر في غزة

نيويورك تايمز تكشف عن جريمة مروعة للاحتلال.. قذيفة سقطت على مبنى الولادة

ترشيحاتنا

إسرائيل تسطو على أغنية فنان شهير.. ورد فعل قوى منه

الحرب العدوانية تزيد حملات المقاطعة ضد العلامات التجارية الداعمة للكيان

آيفون محدودي الدخل سعره 5900 جنيه فقط.. موبايل جديد من ريلمى

بطائرة مسيرة.. قصف القاعدة الأمريكية في تل البيدر شرق سوريا

مدبولي يزور أكبر مصنع لإنتاج الدهانات باستثمارات مصرية لبنانية 2.5 مليار جنيه

حسام حسن: المدرب الوطني ليس له قيمة في منتخب بلاده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد.. نسرين إمام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بفستان لافت .. أميرة أديب تشعل حفل زفاف نجل عمها

عشان تحافظ على صحتك|كيف تجعل طعامك أكثر فائدة دون أن تفقد مذاقه

حقيقة انفصالهما| قصة حب طارق صبري وشيري عادل.. والأصدقاء تساءلوا ليه التسرع

فيديو

أغنية سويدية.. تفاصيل أغنية “تحيا فلسطين” التي مر عليها 40 عامًا

بعد مرور 22 عاما.. سر خطير عن مسلسل عائلة الحاج متولى.. تفاصيل

تصدرت التريند.. دوا ليبا تطلق أغنيتها الجديدة "Houdini"

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ