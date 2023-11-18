الآلاف يتظاهرون في نيويورك لمطالبة الاحتلال بإنهاء الحرب على غزة| صور

في بروكلين ومانهاتن، تجتذب المسيرات حشودًا كبيرة تطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء الدعم الأمريكي للاحتلال الذي يقتل ويحاصر الفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحف دولية.



تظاهر آلاف المتظاهرين الغاضبين في نيويورك، مطالبين إسرائيل بوقف حربها على غزة المحاصرة والولايات المتحدة بإنهاء دعمها العسكري والمالي لتل أبيب.

وتجمع النشطاء أمام المكتبة الوطنية في مانهاتن مما أدى إلى شل حركة المرور في المدينة عن طريق السير من الجادة الخامسة إلى مبنى مكتب البريد الوطني في الجادة الثامنة.

ودعت المجموعة، التي طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، الولايات المتحدة إلى إنهاء دعمها لإسرائيل.

وكان بعض المواطنين الإسرائيليين الأمريكيين المناهضين للحرب أيضًا من بين النشطاء الذين نظموا وجمعوا حشدًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.



وخلال المسيرة التي استمرت ساعة، وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، طلبت المجموعة المحتجة الدعم لوقف "الاستعمار المستمر على فلسطين والإبادة الجماعية في غزة".

