هل تدفع الدول العربية بقوات لها إلى غزة؟ وزير خارجية الأردن يرد

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ليس دفاعا عن النفس ، داعيا إلى ضرورة وقف الحرب على غزة فورا وحماية المدنيين”، متهما إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” في غزة.

جاء ذلك في خضم كلمته، السبت، خلال مشاركته في “حوار المنامة” الذي تستضيفه العاصمة البحرينية.

وحذر الصفدي ، من أن تؤدي الحرب في غزة إلى تمدد الصراع، مشيرا إلى أن بلاده حذرت مرارا وتكرارا على مدار سنوات “من عدم وجود أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية”.

ورفض الصفدي ، فكرة إرسال قوات عربية إلى غزة، وأشار إلى أنه تحدث مع نظرائه العرب عن الأمر، وقال: “لن نرسل قوات عربية إلى غزة”.

وختم الصفدي قائلا : إن الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان وقتل المدنيين والنساء والأطفال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا، ثم إيجاد طريقة لإنهاء الصراع للأبد بناء على حل الدولتين”، محذرا من أنه بدون ذلك “سيتكرر العنف مجددا ومجددا.