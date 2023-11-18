20 شركة بالون طائر تعلن تعليق رحلاتها... اعرف السبب

أعلن أصحاب 20 شركة من شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر عن تعليق طيران نشاط البالون الطائر بالأقصر اعتبارا من غدا الأحد وذلك لحين حل مشاكلهم.

وأوضح أصحاب الشركات أن مشاكلهم تتمثل فى فرض ضريبة ملاهى جديدة بالقانون 31 فى شهر يونيو 2023 على البالون الطائر وبقيمة 20% ويطالب بتحصيلها يوميا فى حين البالون لايخضع لهده الضرائب لانه يخضع لاحكام القانون ٢٨ طيران مدنى والقانون ٢٤ لسنه ٩٩ ملاهى لا يوجد به بالون طائر رقص او طبل او زمر او خمور او اى نوع من انواع اللهو إنما هو مهنة متخصصة جدا وخطرة جدا والهدف من انشاؤها بمصر هو جذب مزيد من السياحة كنوع جديد من انواع .

واضافوا أن البالون سياحة المغامرات وتشغيل عدد كبير من العماله للمساعده فى القضاء على البطاله والمساهمة فى الدخل القومى المصرى ، والمطلوب هو التعامل بالماده ٦ مكرر من القانون ٣١ لسنه ٢٠٢٣ ملاهى وهو موافقة وزير السياحة بالاتفاق مع وزير المالية على الاعفاء الكلى او الجزئي من ضريبة الملاهى المفروضة على البالون لحين مناقشة الماده ٦ بمجلس النواب والمطالبة بالغاؤها من نشاط البالون الطائر.. حيث أن هذه الشركات تضررت وتكبدت خسائر ضخمه فى الخمس سنوات السابقة.

وبالمناسبة للمشاكل تخص وزارة الطيران المدنى واشار اصحاب الشركات أن تحصيل رسوم الطيران اليومية للرحلات بالدولار وليس بالجنيه المصرى وهناك صعوبة ومشقه حاليا فى شراء الدولار فى حين الشركات تدفع رسوم الملاحة الجوية بالجنيه المصرى والمطلوب هو السداد بالعمله المحليه طبقا للسعر اليومى للدولار والعمل بقرار وزير المالية( التحصيل بالعملة المحليه )