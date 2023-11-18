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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجازاة عددا من المسؤولين عن ملف إزالة التعديات على الأراضي ببني سويف

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، عدداً من القرارات التي تقضي بمجازاة بعض المسؤولين التنفيذيين المعنيين بتنفيذ قرارات الإزالة ، وذلك لما هو منسوباً إليهم من أوجه التقصير والتراخي في أداء أعمالهم المُكلفين بها في هذا الشأن، وبناءً على مذكرة قام بعرضها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ توجيهات الدولة المشددة لمواجهة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بالبناء المخالف.

وشمل القرار  مجازاة : مسؤول تنظيم بالوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية  _ مركز بني سويف_ بخصم 3  أيام من راتبه ، وكل من: مسؤول حماية الأراضي بإدارة بني سويف الزراعية ، ورئيس الوحدة الزراعية ببندر بني سويف ، ومسؤول حماية الأراضي بالوحدة الزراعية بندر بني سويف، ورئيس وحدة منقريش الزراعية بمركز بني سويف  وذلك بخصم يومين من راتب كل منهم

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بالإضافة إلى مجازاة كل من : مهندس واثنين  فني تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، بخصم 3  أيام من الراتب ، لما نُسب إلىهم من إهمال وتقصير في أداء الأعمال المُكلفين بها.

كما شدّد محافظ بني سويف، على استمرار حملات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحالات الإزالة في المهد، مؤكداً على أنه لا تهاون في تطبيق القانون ضد المخالفين ، في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء  لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بشأن التعامل بحزم حيال الممارسات غير القانونية، فيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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