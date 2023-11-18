غدا.. انطلاق الأسبوع 15 من الخطة التدريبية للمحليات

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي 15 للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غدًا الأحد ، والتي تتضمن 6 دورات تدريبية وهي : دورة البرنامج المتكامل لإدارة المشاريع الاحترافية، ودورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية، ودورة الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام وتحسين الصورة الذهنية للمحليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودورة تحسين خدمات المراكز التكنولوجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة واصدار التراخيص، ودورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات والتي تعقد بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .

وقال اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تعمل جاهدة وتسير بخطى متقدمة ومتسارعة للإرتقاء ورفع مهارات وكفاءة العاملين بالمحليات على مستوى جميع المحافظات، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاه عما يتم تقديمه.، لافتًا إلي أن دورات الأسبوع الحالي يستفيد منها 182 متدربًا من جميع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الأسبوع 15 سيتم به تنفيذ دورة البرنامج المتكامل لإدارة المشاريع الاحترافية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ويستفيد منها 25 من المديرين والعاملين بإدارة المشروعات بالمحافظات، مشيراً إلى أن الدورة ستتناول التعريف بكيفية إدارة المشاريع ومجموعة عمليات البدء والتخطيط والتنفيذ، بالإضافة الي مجموعات عمليات المراقبة والرصد والإغلاق.