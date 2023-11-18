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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب العدوانية تزيد حملات المقاطعة ضد العلامات التجارية الداعمة للكيان

معاناة غزة لا تتوقف
معاناة غزة لا تتوقف

زادت الحرب في غزة من تأثير متزايد لحملات المقاطعة وذلك ف دول عدة منها الأردن وفق ما ذكرت شبكة دويتش فيله.

وقالت كيلي بيتيلو، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: المقاطعة تزيد.

"إن البلاد منخرطة بشكل كبير في الحرب عبر الحدود".

وأضافت : "أكثر من نصف سكان الأردن من أصول فلسطينية، وقضية الدولة الفلسطينية تحظى بدعم كبير من السكان والحكومة".

وفي المقابل، قام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتشديد لهجته ضد إسرائيل منذ بداية الحرب. 
وخلال قمة القاهرة للسلام التي انعقدت في أواخر أكتوبر، اعتبر عبد الله الثاني حصار إسرائيل وقصفها غزة "جريمة حرب"
وقال العاهل الأردني إنه "لا يوجد انتصار في المذبحة التي تتكشف" في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست .


وقال مراقبون  "الأردنيون غاضبون من الوضع ولهذا يقاطعون".
أصبحت مقاهي ستاربكس وماكدونالدز، وهي منافذ بيع لأمريكا حليفة إسرائيل، فارغة، رغم أن الفروع المحلية في أيدي الأردنيين.

 

 

 

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