إزالة 10 آلاف حساب على الفيس.. تفاصيل تحالف تكنولوجي لحماية الأطفال

تمكنت شركة ميتا من التعاون مع تحالف التكنولوجيا (Tech Coalition) لاطلاق مبادرة جديدة تسمى Lantern، بهدف مشاركة التحذيرات حول المعتدين عبر الإنترنت وحماية الأطفال في صناعة التكنولوجيا.

ويسمح برنامج Lantern للشركات الأعضاء في تحالف التكنولوجيا بمشاركة التحذيرات بشأن الحسابات والسلوكيات التي تخالف سياسات سلامة الأطفال الخاصة بها، ويمكن للشركات استخدام هذه المعلومات لإجراء تحقيقات داخل منصاتها واتخاذ الإجراءات الضرورية.

وكانت ميتا عضوًا مؤسسًا بهذه المبادرة وقدمت البنية التحتية التقنية اللازمة وشجعت الشركاء الآخرين في الصناعة على الانضمام إليها.

ويعمل من خلال هذه المبادرة، فريق سلامة الأطفال في ميتا على تحقيق أوسع في الروابط التي تمت إزالتها بالفعل لانتهاكها سياسات سلامة الأطفال.

وتمت إزالة أكثر من 10,000 حساب شخصي وصفحة على فيسبوك وإنستجرام في سياق هذا التحقيق.

وتمت مشاركة التفاصيل المتعلقة بالتحقيق مع شركاء التكنولوجيا الآخرين في إطار Lantern لمساعدتهم في تحقيقاتهم الخاصة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين حماية الأطفال على الإنترنت وتعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا لمكافحة المعتدين والحفاظ على سلامة الأطفال في بيئة الإنترنت.