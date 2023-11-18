ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، باحتفال فريق عمل برنامجها "حبر سري" بعيد ميلادها مبكرا وقبل ميعاده بأسبوع.

وظهرت أسما إبراهيم بإطلالة بسيطة مرتدية بنطلون ابيض و جاكيت جينز .

ومن الناحية الجماليةاعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وكان قالب الحلوى باللون الوردي مكونا من 3 طبقات، ومكتوب عليه "ديور" كما تزين المكان بأشكال لأدوات التجميل.

يذكر أن أسما إبراهيم تقدم الموسم السابع من برنامج "حبر سري" عبر قناة "القاهرة والناس" يومي الخميس والجمعة.

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