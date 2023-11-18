عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

صدى البلد

شاركت  الإعلامية أسما إبراهيم جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، باحتفال فريق عمل برنامجها "حبر سري" بعيد ميلادها مبكرا وقبل ميعاده بأسبوع.

وظهرت  أسما إبراهيم بإطلالة بسيطة مرتدية بنطلون ابيض و جاكيت جينز .

ومن الناحية الجماليةاعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وكان قالب الحلوى باللون الوردي مكونا من 3 طبقات، ومكتوب عليه "ديور" كما تزين المكان بأشكال لأدوات التجميل.

يذكر أن أسما إبراهيم تقدم الموسم السابع من برنامج "حبر سري" عبر قناة "القاهرة والناس" يومي الخميس والجمعة.

IMG_3150
IMG_3150
IMG_3149
IMG_3149
IMG_3148
IMG_3148
IMG_3147
IMG_3147
IMG_3146
IMG_3146
IMG_3145
IMG_3145
الإعلامية أسما ابراهيم الاعلاميه أسما برنامج حبر سري تحتفل بعيد ميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيرسي تاو يحسم قراره تجاه رغبة الأهلي في تمديد عقده.. فيديو

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

انخفاض درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الزبيب في المنزل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

من قطعتين.. رانيا منصور تثير الجدل بفستان كشف عن خصرها المنحوت

اتحبست بسببها وقهرتني.. صور تجمع بين بوسي وطليقها

بملابس جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بفستان بسيط.. أول صور للعروسة من حفل زفاف نجل عمرو أديب

أنا تريند لوحدي.. 10 صور لـ مها أحمد بعد إثارتها الجدل على التيك توك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

ترشيحاتنا

الحل لأزمة الأخضر.. 29.9 مليار دولار تنعش خزينة الدولة| إيه الحكاية

أحدث 5 سيارات "زيرو" في مصر .. تبدأ من 679 ألف جنيه

حقوق عين شمس توجه رسالة عاجلة للطلاب بشأن التعامل مع الكيانات الخاصة

أحب الله.. قصة هبوط طائرة اضطراريا في إيطاليا بسبب راكب مصري

عرفت خبر مرضها واتوفت .. جنازة بمشاهد محزنة لابنة الدقهلية طالبة الثانوي

محمد صلاح يسعى للثأر من سيراليون غدا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ