زعم أنها مواقع إطلاق صواريخ .. جيش الاحتلال يهاجم عشرات الأهداف في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه هاجم أمس عشرات الأهداف في غزة إضافة لمواقع إطلاق صواريخ وإنتاج أسلحة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن هناك قصفا عنيفا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة والتي تسببت في استشهاد 5 فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى وتدمير أجزاء من المكان، جراء استهدافهم بطائرة حربية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم بلاطة وفجرت منزلا وجرفت البنية التحتية للمخيم مما أحدث دمارا كبيرا في منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة البشعة امتدادا لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، وتنظر الوزارة بخطورة بالغة جدا لاستخدام الطائرات الحربية والمسيرة في قتل المواطنين الفلسطينيين في الضفة وتعتبره تصعيداً خطيراً في الأوضاع ومحاولة لنسخ طريقة التدمير والقصف الوحشي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتطبيقها في الضفة بهدف ترهيب المواطنين ودفعهم للتفكير بالهجرة، توافقاً وتنفيذاً لتهديدات وتحريض ميليشيات المستوطنين ومن يقف خلفهم أمثال بن غفير وسموتريتش.