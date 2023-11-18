عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعم أنها مواقع إطلاق صواريخ .. جيش الاحتلال يهاجم عشرات الأهداف في غزة

صدى البلد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه هاجم أمس عشرات الأهداف في غزة إضافة لمواقع إطلاق صواريخ وإنتاج أسلحة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن هناك قصفا عنيفا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في غزة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة والتي تسببت في استشهاد 5 فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى وتدمير أجزاء من المكان، جراء استهدافهم بطائرة حربية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم بلاطة وفجرت منزلا وجرفت البنية التحتية للمخيم مما أحدث دمارا كبيرا في منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين. 
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة البشعة امتدادا لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، وتنظر الوزارة بخطورة بالغة جدا لاستخدام الطائرات الحربية والمسيرة في قتل المواطنين الفلسطينيين في الضفة وتعتبره تصعيداً خطيراً في الأوضاع ومحاولة لنسخ طريقة التدمير والقصف الوحشي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتطبيقها في الضفة بهدف ترهيب المواطنين ودفعهم للتفكير بالهجرة، توافقاً وتنفيذاً لتهديدات وتحريض ميليشيات المستوطنين ومن يقف خلفهم أمثال بن غفير وسموتريتش.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الخارجية الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مخيم بلاطة وزارة الخارجية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

هل تدفع الدول العربية بقوات لها إلى غزة؟ وزير خارجية الأردن يرد

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

ترشيحاتنا

باستثمارات 100 مليون دولار| مدبولي يتفقد المراحل الإنشائية لمصنع "بيكو مصر"

السيسي: مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين داخليُّا أو خارجيًّا

الرئيس السيسي: المجتمع الدولي مسئول عن تنفيذ قراري مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن غزة

الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي

بتخفيضات 25%.. مصر للطيران تعلن تشغيل رحلات مباشرة إلى مدينة شنغهاى بالصين

محاصرة المستشفى المعمداني وأوضاع كارثية.. بيان عاجل من وزيرة الصحة الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطعت صور الزفاف.. 25 لقطة تجمع أحمد حلمى ومنى زكى وأولادهما الثلاثة

أسباب زيادة التعرق في فصل الصيف عن الشتاء.. وعلاقته بحرق الدهون

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

بالجلد.. نسرين إمام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

أغنية سويدية.. تفاصيل أغنية “تحيا فلسطين” التي مر عليها 40 عامًا

بعد مرور 22 عاما.. سر خطير عن مسلسل عائلة الحاج متولى.. تفاصيل

تصدرت التريند.. دوا ليبا تطلق أغنيتها الجديدة "Houdini"

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ