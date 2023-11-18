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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاصرة المستشفى المعمداني وأوضاع كارثية.. بيان عاجل من وزيرة الصحة الفلسطينية

صدى البلد

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إنها تدعو لحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة، مضيفة، أن  الوضع في مستشفيات غزة والضفة الغربية كارثي.

وأكدت مي الكيلة، اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء بغزة إلى ثكنة عسكرية.

وأضافت الكيلة، أن مستشفى المعمداني في غزة تحت حصار الجيش الإسرائيلي.
كما أشارت إلى أن أكثر من 11500شخص استشهدوا، منهم أكثر من 5000 طفل منذ بدء الحرب بغزة.

هذا ، وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الفلسطينيين العزل يجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلي أن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها.

وكان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال في وقت سابق إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن مسؤولية منظمة التحرير، وأن المحاولات الإسرائيلية لفصله عن الضفة مرفوضة.

وأضاف: "المحاولات الإسرائيلية لفصل قطاع غزة عن الضفة ستبوء بالفشل، ولن يتم السماح بذلك مهما كانت الضغوط والتهديدات المستمرة، وإن تكريس الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية، لن يحقق الأمن لأحد".

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