عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:الاخلاء القسري لمجمع الشفاء جريمة جديدة تضاف للاحتلال

ارشيفي
ارشيفي

أكد المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ان إجبار  الجيش "الإسرائيلي" كل من في مجمع الشفاء الطبي بالإخلاء القسري والفوري مما يعرض حياة مئات المرضى والجرحى والأطفال الخدج إلى الخطر أو الموت المحقق تعد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال صباح اليوم.

وذكر الإعلامي الحكومي في بيان له ان أكثر من 500 مريض وجريح أنهكهم الجوع والعطش والألم أجبرهم الجيش "الإسرائيلي" بالخروج من مجمع الشفاء الطبي لكي يلاقوا مصيرهم في الشوارع وهم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية الفائقة لاسيما أن غالبيتهم من أصحاب الحالات الخطيرة.

وحمل الاعلامي الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع من كانوا في مجمع الشفاء الطبي من مرضى وجرحى وأطفال خدج وطواقم طبية.

وأشار الي قوات الاحتلال تتحمل ايضا المسؤولية الكاملة عن احتلاله لمجمع الشفاء الطبي وتدميره وتخريبه وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومركزاً للتحقيق والقتل وتحويله إلى مقبرة جماعية.

كما اتهم أيضا المؤسسات والمنظمات الدولية مسؤولية الإهمال والتقصير وضعف المتابعة والتنسيق في إطار حماية المستشفيات والمراكز الصحية التي من المفترض أن لها حصانة دولية وقانونية.

وطالب بإدخال الوقود إلى جميع المستشفيات حتى تستطيع القيام بواجبها الصحي والطبي والإنساني تجاه عشرات آلاف الجرحى والمرضى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة.. تفاصيل

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

200 شهيد.. الاحتلال يرتكب مجـ.زرة جديدة في الفاخورة بمخيم جباليا

توسعات مستقبلية بـ400 مليون جنيه.. مدبولي يتفقد مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

بشرى سارة للمخالفين.. تيسيرات جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

صواريخ بمدى 1600 كيلومتر.. الولايات المتحدة واليابان يبرمان صفقة أسلحة ضخمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حسين الشافعي .. قصة الرجل الثاني فى عهدي ناصر والسادات

موجودة في البيت| تناول هذه الأطعمة يعالج أنخفاض مستويات الهيموجلوبين

إطلالة أنيقة.. زوجة عمرو أديب الأولى تخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

سر تشجيع فؤاد خليل لـ الزمالك.. وموقفه من الأهلي

أغنية سويدية.. تفاصيل أغنية “تحيا فلسطين” التي مر عليها 40 عامًا

بعد مرور 22 عاما.. سر خطير عن مسلسل عائلة الحاج متولى.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ