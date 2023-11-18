المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:الاخلاء القسري لمجمع الشفاء جريمة جديدة تضاف للاحتلال

أكد المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ان إجبار الجيش "الإسرائيلي" كل من في مجمع الشفاء الطبي بالإخلاء القسري والفوري مما يعرض حياة مئات المرضى والجرحى والأطفال الخدج إلى الخطر أو الموت المحقق تعد جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال صباح اليوم.

وذكر الإعلامي الحكومي في بيان له ان أكثر من 500 مريض وجريح أنهكهم الجوع والعطش والألم أجبرهم الجيش "الإسرائيلي" بالخروج من مجمع الشفاء الطبي لكي يلاقوا مصيرهم في الشوارع وهم في أمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية الفائقة لاسيما أن غالبيتهم من أصحاب الحالات الخطيرة.

وحمل الاعلامي الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع من كانوا في مجمع الشفاء الطبي من مرضى وجرحى وأطفال خدج وطواقم طبية.

وأشار الي قوات الاحتلال تتحمل ايضا المسؤولية الكاملة عن احتلاله لمجمع الشفاء الطبي وتدميره وتخريبه وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومركزاً للتحقيق والقتل وتحويله إلى مقبرة جماعية.

كما اتهم أيضا المؤسسات والمنظمات الدولية مسؤولية الإهمال والتقصير وضعف المتابعة والتنسيق في إطار حماية المستشفيات والمراكز الصحية التي من المفترض أن لها حصانة دولية وقانونية.

وطالب بإدخال الوقود إلى جميع المستشفيات حتى تستطيع القيام بواجبها الصحي والطبي والإنساني تجاه عشرات آلاف الجرحى والمرضى.