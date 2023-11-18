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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تشكر مصر على مساعدة الفلسطينيين

صدى البلد

وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين الشكر لمصر، على دورها في مساعدة الفلسطينيين، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة.

ونشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" قالت فيها "شكرت مصر على دورها الرئيسي في توفير وتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المستضعفين".

وأضافت فان دير لاين "نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين، وعلى أفق سياسي يقوم على حل الدولتين".

وزارت رئيسة المفاوضية الأوربية مصر والتقت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسبقت اللقاء بالتغريد قائلة " أنا اليوم فى القاهرة للمناقشة مع شريك رئيسي" مضيفة "تلعب مصر دورًا حاسمًا فى تحقيق الاستقرار فى هذه الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لذلك".

وتابعت: "علاوة على ذلك، يهدف الاتحاد الأوروبى إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية المهمة".

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