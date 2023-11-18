طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الفسيخ

الطريقة..

قومى بشراء السمك البورى وتأكدى من سلامة السمكة من خلال النظر إلى لون الخياشيم والتأكد من لونها الوردى، وملاحظة تماسك جسم السمكة وقشرها.

2- قومى بغسل السمك جيدًا بحيث تسمحين لمرور الماء من الخياشيم إلى الداخل حتى تتخلصين من كل الأشياء العالقة بقلب السمكة، واحضرى مصفاة كبيرة الحجم وضعى فيها السمك بشكل طولى بحيث تكون الرأس إلى الأسفل والذيل إلى أعلى واتركى السمك لمدة 8 ساعات حتى تتخلصين من الماء والدماء الموجودة داخل السمك

3.قومى بتجهيز خلطة الملح والسمك، بحيث يكون كل 3 ملاعق كبيرة من الملح الخشن معهم ربع ملعقة كبيرة من الشطة.

4- لحشو السمك، ضعى الملح والشطة من الخياشيم إلى الداخل وتأكدى من حشو السمك بشكل كامل، واحضرى أكياس بلاستيكية وضعى كل سمكة فى كيس على حدة واغلقيها جيدًا حتى لا يدخل لها الهواء، وبعد تكرار هذه الخطوة مع كل السمك، ضعى الأكياس فى كيس بلاستيكى كبير، وضعيه فى دولاب المطبخ أو فى درج البوتاجاز، مع مراعاة تقليب الأكياس 5 مرات يوميًا.

5_اتركى الأكياس مدة تتراوح من 20الي 25 يوم حتى تنضج جيدًا.

6- يقدم الفسيخ بعد تنظيفه من الداخل وقطع الرأس، وإزالة الشوك ووضعه فى الزيت والليمون والطحينة حتى تتخلصين من الأملاح الزائدة به.