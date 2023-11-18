3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اخبارية حيث لا تزال أزمة ارتفاع أسعار السكر تشغل بال كل المصريين، وذلك بسبب نقصه في الأسواق بجانب ارتفاع سعره بشكل مبالغ وصل إلى 50 جنيها للكيلو.

وعن هذا الأمر، أكد د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك أسبابًا وراء ارتفاعات أسعار السكر الحر في الأسواق المحلية، مضيفا أن التموين يغطي 60% من احتياجات الأفراد.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية، أن أسعار السكر ارتفعت عالميًا أكثر من ١٠٠%، مشيرا إلى أنه خلال ٣ أيام على الأكثر ستحدث انفراجة في أزمة السكر.

وأشار د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميًا من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، متابعا أن الدول تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.