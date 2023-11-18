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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من انهيار شامل للمنظومة الصحية في غزة

ارشيفي
ارشيفي

أكد  الهلال الأحمر الفلسطيني ان القطاع الصحي  يتجه إلى انهيار شامل في قطاع غزة ما لم يتم إدخال الوقود فورا.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني بحسب إذاعة الاقصي أن 95% من سيارات الإسعاف خرجت من الخدمة جراء القصف أو نفاد الوقود

يذكر أن  عشرات المواطنين استشهدوا ، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلون، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين حتى اللحظة، واصابة العشرات بجروح.

وذكرت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أن 60 شهيدا وصلوا المستشفى جراء القصف المتواصل من أنحاء متفرقة في القطاع.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلا في ميدان بيت لاهيا شمال القطاع.

وتواجه الطواقم الطبية والدفاع المدني صعوبة بالغة في الوصول إلى أماكن الاستهداف، وانتشال جثامين الشهداء والجرحى، خصوصا بعد خروج 26 مستشفى من أصل 35  عن الخدمة. 

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