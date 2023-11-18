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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ بمدى 1600 كيلومتر.. الولايات المتحدة واليابان يبرمان صفقة أسلحة ضخمة

توماهوك
توماهوك

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على بيع 400 صاروخ من طراز توماهوك إلى اليابان، التي تسعى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن إجمالي تكاليف الصفقة يبلغ 2.35 مليار دولار، وتشمل نوعين من الصواريخ التي يصل مداها إلى 1600 كيلومتر.

صفقة أسلحة ضخمة صفقة اسلحة الولايات المتحدة صواريخ توماهوك

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