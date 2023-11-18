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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يواصل استهداف الفلسطينيين في كل غزة

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

استهدفت غارات جوية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرين شخصا، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية.


استشهد أكثر من 24 فلسطينياً بعد أن أصابت غارات جوية إسرائيلية مجمعات سكنية في خان يونس يوم السبت، حسبما ذكرت رويترز نقلاً عن مسؤولين صحيين فلسطينيين.

وكرر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق دعواته للمواطنين لإخلاء أجزاء من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، مع توغل قواته  خارج الجزء الشمالي من القطاع.

ولم يذكر بيان عسكري إسرائيلي صدر اليوم السبت مواقع الغارات الجوية، واكتفى بالقول إن قواته الجوية ضربت خلال الـ 24 ساعة الماضية عشرات الأهداف في غزة بما في ذلك نشطاء ومراكز قيادة ومواقع إطلاق صواريخ ومصانع ذخيرة.

24 ساعة احتلال استشهاد الـ 24 ساعة إطلاق صواريخ الجزء الشمالي الجيش الإسرائيلي

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