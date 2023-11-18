رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل مع حلفائنا في المنطقة لمنع انتشار العنف

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين:" نشكر مصر على استقبال المصابين الفلسلطينيين وتوفير المعدات الطبية المختلفة"، معقبة: "نحن نتحالف مع حلفائنا في المنطقة لمنع هذا العنف من الانتشار".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي لها في مطار العريش الدولي، :" كان لدى اجتماع جيد للغاية مع الرئيس السيسي في صباح هذا اليوم حيث قمنا بمناقشة كيف يمكننا العمل لتهدئة هذا الوضع".

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: " مصر هي حليف رئيسي لنا في هذا السياق في كل عناصره وغدًا سأذهب إلى الأردن للاجتماع مع الملك عبدالله الثاني ومناقشة الأوضاع معه أيضًا".