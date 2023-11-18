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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خصومات تصل إلى 50%

"أورنچ مصر" و"راحة بالي" تطلقان محفظة رقمية جديدة للعملاء

صدى البلد

أعلنت شركة اورنج مصر وشركة راحة بالي ، عن تعاونهما لإطلاق محفظة " راحة بالي - اورنچ كاش" الرقمية الحصرية لعملاء اورنچ وراحة بالي الذين سيتمتعون بمزايا كبيرة وغير مسبوقة من خلال محفظة " راحة بالي - اورنچ كاش".


وبهذا التعاون المشترك، سيحصل عملاء اورنچ مصر على اشتراك مجانى لمده سنة على تطبيق راحه بالى للخصومات بالإضافة إلى التخفيضات والخصومات بمجرد فتح محفظة " راحة بالي - اورنچ كاش “، فضلاً عن التمتع بخصم إضافي يصل إلى 50% عند الدفع بمحفظة " راحة بالي - اورنچ كاش "  لدى مئات الشركات والمتاجر المتعاونة مع المنصة والتي تقدم عروضاً خاصة على السلع والخدمات.


ويتضمن التطبيق العديد من المزايا، حيث يعتمد على تقنيات الـMachine learning لتقديم اقتراحات ذكية تتناسب مع تفاعل كل مستخدم ويتيح للمستخدمين حساب إجمالي نفقاتهم وتقدير قيمة التوفير، مما يساهم في تنظيم مصاريفهم.
كما يقدم التطبيق أيضًا خصومات خاصة على مجموعة متنوعة من المواقع والخدمات التي تهم الأمهات والعائلات بشكل عام، مثل المطاعم والمقاهي والخدمات وأماكن الترفيه والمتاجر المختلفة. بالإضافة الي ذلك، يُمكن للآباء الوصول إلى واجهة خاصة مخصصة لهم في التطبيق تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.


وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر عن اعتزازه بهذا التعاون قائلاً " يعد هذا التعاون خطوة أخري جديدة تؤكد بها الشركة حرصها الدائم على تلبية جميع احتياجات جمهورها من كافة الفئات وخصوصا المرأه وتسهيل حصولهم على الخدمات ذات القيمة المضافة، عبر استغلال أحدث التقنيات المتعلقة بالمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية".


أما عن راحة بالي فهي أول وأكبر منصة لدعم الأمهات في مصر والشرق الأوسط حيث يصل محتواها إلى خمسين مليون سيدة حول العالم. راحة بالي هو مشروع متعدد الخدمات سواء أون لاين أو بشكل مباشر، يهدف لدعم السيدات عموما والأمهات خصوصا في مصر والوطن العربي.


وبدورها أعربت نادية جمال الدين مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة راحة بالي عن سعادتها بهذا التعاون قائلة "فخورين جدًا بأننا كشركة ذاتية التمويل، استطعنا إخراج تطبيق راحة بالي للنور، ويأتي الدعم الاقتصادي للمراه على قائمة اهتماماتنا لهذا سعدنا جدًا بالتعاون مع اورنچ في إطلاق أول محفظة للسيدات في مصر ونحن نشكر اورنچ على دعمهم الكبير لراحة بالى.

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