ضبط 36 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بمطروح

نظمت مديرية التموين بمطروح برئاسة المهندسة هند مساعد مدير عام المديرية وبالتعاون مع مباحث التموين ،حملة تموينية مكبرة للتأكد من الالتزام بالاسعار وضمان جودة السلع المعروضة، وتمكنت الحملة من ضبط ٣٦ مخالفة تموينية



واوضحت مدير عام مديرية التموين بمطروح متابعة مديري الإدارات التموينية للحملات التموينية و المرور على المخابز البلدية و الأسواق لمتابعة الحالة التموينية و مدى توفر السلع بالأسواق و مراجعة المعروض منها للمواطنين .



وبالإشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح قامت حملات تموينية من كلا من إدارة الرقابة بالمديرية و إدارة تموين مطروح على الأسواق و المحال التجارية حيث تم ضبط عدد 36 مخالفة تموينية منها ٤مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن ، و٣ مخالفات عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز ،و٤مخالفات بيع سجائر و كروت شحن الموبايل بازيد عن السعر المقرر ،و١٧ مخالفة عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية ،و٥مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ،و٣مخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة .



تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف