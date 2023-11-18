"حماس" تطلق رشقة صاروخية نحو كيبوتس

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم السبت، إنها قصفت كيبوتس "نيريم" برشقة صاروخية.



ذكرت حسابات تابعة للمقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" ولبنان "حزب الله" عبر تطبيق "تليجرام" أن جنرالاً كبيرًا في جيش الاحتلال يدعى دانئيل شيوعا، لقى مصرعه إثر استهدافه من قبل طائرة "زواري" التابعة لكتائب القسام.



وأشارت إلى أن شيوعا، وهو قائد فرقة التدخل السريع بالجيش، وأكثر من 30 جنديًا بين قتيل وجريح، استهدفتهم الطائرة الانتحارية أثنار تجمعهم ببيت لاهيا في قطاع غزة.



وفي سياق منفصل، قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الجمعة، أن إسرائيل قتلت 51 شخصًا داخل مجمع الشفاء الطبي منذ اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأربعاء الماضي.



وأضاف البرش لوكالة أنباء العالم العربي: "صباح الجمعة تمت مواراة 3 جثامين الثرى، كما توفي الطفل الرابع من الأطفال الخدج، وأصبح عددهم 35، كما أن هناك 5 أطفال خدج في حالة إعياء شديد، ويُتوقع وفاتهم في أي لحظة".