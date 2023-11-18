رئيس الوزراء: المصانع الجديدة ستكون مركزا إقليميا للشرق الأوسط

قال الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء، إن مصانع هاير وبيكو حصلت على الرخصة الذهبية للاستثمار داخل مصر، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المصانع خلال عام.



وأضاف مصطفى مدبولي، بالمؤتمر الصحفي خلال جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، أن المصانع ستكون بمثابة مركز إقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا، مشددا على أن ذلك لم يحدث دون توفير الدعم الكامل لهم من قبل الدولة.

وأكمل:"كل مصنع بيتبني وتوسع بيحصل في المصانع بيقلل فاتورة الاستيراد وده هدفه امتلاك القدرة في خضم الازمات الاقتصادية العالمية".