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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الميراث..معركة بين 5 أشقاء تؤدي إلى مـ.قتل 2 في كفر الشيخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن الأشقاء الخمسة يتوقعوا أن رحيل والديهم، وجلوسهم سويًا لتوزيع الميراث سيؤدي إلى معركة بينهم بالأسلحة البيضاء، تؤدي إلى وفاة اثنين منهم وإصابة آخرين. 

تفاصيل الواقعة

دفع شقيقان بإحدى قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، حياتهما ثمناً لخلافات الميراث، وذلك عقب مشاجرة عائلية بين الأشقاء الخمسة بالأسلحة البيضاء.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب مشاجرة بين 5 أشقاء، بإحدى قرى مركز سيدي سالم، بسبب خلافات الميراث مستخدمين أسلحة بيضاء.

وفاة شقيقين بسبب مشاجرة على الميراث 


وأسفرت هذه الواقعة المؤسفة، عن وفاة محمود.م  26 سنة، طباخ، متأثراً لإصابته بجرح شبه نافذ بالصدر، ونزيف داخلي بالصدر، وشقيقه محسن 25 سنة، طباخ، متأثراً بإصابته بجرح شبه نافذ أعلى البطن، وإصابة شقيقهما الثالث السيد 35 سنة، طباخ بإصابات متفرقة بالجسم، وتقرر خروجه عقب تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، نشوب مشاجرة بين المتوفيين والمصاب والشقيقين الآخرين وهما أشرف 50 سنة، وجلال 55 سنة، مستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما أثناء تواجدهما بالقرية، إثر وجود خلافات بينهم على الميراث.

تمكن رجال المباحث القبض على المتهمين والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 9046 لسنة 2023، إداري مركز شرطة سيدي سالم، وأخطرت جهات التحقيق.

 

 

 

 

الأسلحة البيضاء الميراث تفاصيل الواقعة نشوب مشاجرة

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