محلل سياسي فلسطيني : مصر تلعب دورا محوريا ورئيسيا في القضية

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر لا تستهدف الحصول على مكاسب أو خدمات عن طريق خدمة الشعب الفلسطيني، متابعا: بعض الدول تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق المصالح.



وأضاف عبد المهدي مطاوع، خلال حواره على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل واضح منذ سنوات، فهي تعد من الدول القليلة التي لم تلعب على التناقضات بين الفصائل.

واسترسل: مصر دائما ما توجه الفلسطينيين إلى الاتجاه الصحيح، فمصر تلعب دورا محوريا ورئيسيا في القضية.



وشدد على أن مصر دائما ما تبذل جهود لحل الأزمة الفلسطينية، طوال السنوات الماضية.