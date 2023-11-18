عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا..إطلاق برنامج تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي والمواطنة لدى طلاب المدارس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، واللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية والمهندس محمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا حرصه على حضور هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

وشدد الدكتور رضا حجازي على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم غدا إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

كما أشار الوزير إلى الدور الهام لمدير المدرسة في تطوير المدرسة، وبالتالي تطوير العملية التعليمية، موجهًا بتعظيم الاستفادة من المديرين الجدد من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، والذين تم منحهم تدريبًا شاملًا لمدة ٦ أشهر، ومنح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على العديد من المحاور، وتنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق عام دراسي منضبط وآمن ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، ومن بينها مجموعات الدعم المدرسي، موجهًا بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتعظيم  الاستفادة من هذه المجموعات.

ولإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل الدراسي للطلاب، وجه الوزير بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة مجانا على موقعها الرسمي، مضيفًا أنه لإثراء عملية التعلم تم تزويد هذه المواد باختبارات على كل وحدة دراسية يقوم الطالب بحلها ويمكن تقييم أدائه من خلالها.

وتابع “حجازي” أن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية؛ لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات "مدرستنا" ومنصات البث المباشر، موجهًا أيضا بأقصى درجات الاستفادة من فترات المشاهدة لقنوات "مدرستنا" بالمدارس.

كما اطمأن الوزير على خطة المديرية التعليمية للاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تعقد في المحافظة بالنظام المعتاد كالعام الماضي وليس بنظام البوكليت، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بانتظام سير الامتحانات ومنع الغش.

ومن جهته، رحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدكتور رضا حجازي، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى، لتطوير والارتقاء بمنظومة التعليم، ومتابعته المستمرة على مدى العام الدراسى لكل المحافظات، وتذليل أي عقبات من أجل الخروج بعام دراسى منضبط ومتميز، وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

وقدم المحافظ الشكر للوزير على زيارته للمحافظة والتي ستساهم في تحفيز القائمين على العملية التعليمية بها على العمل بجدية وإخلاص من أجل مستقبل هذا الوطن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

آيفون محدودي الدخل سعره 5900 جنيه فقط.. موبايل جديد من ريلمى

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

ترشيحاتنا

جريمة جديدة.. سرقة 200 جثة من مستشفى الشفاء على يد قوات الاحتلال

حماس: سنجعل غزة مقبرة لجنود الاحتلال

تصعيد لاعبين من ناشئي الزمالك لتعويض غيابات الفريق

يغيب شهر ونصف.. ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة فينيسيوس رسميا

بـ 160 الف جنيه .. اركب اشهر سيارة سيدان في مصر

آيفون محدودي الدخل سعره 5900 جنيه فقط.. موبايل جديد من ريلمى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

شبه بعض … فساتين زفاف زوجة نجل عمرو أديب تثير الجدل على سوشيال ميديا| شاهد

بعيدا عن مراكز التجميل| علاجات منزلية للتخلص من تجاعيد الشفاه

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

فيديو

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ