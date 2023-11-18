إصابة مبنى في مستوطنة سديروت بصواريخ المقاومة

قالت وسائل إعلام عربية اليوم السبت، إن مبنى في مستوطنة سديروت أصيب بصاروخ جراء قصف فصائل المقاومةالفلسطينية للمستوطنة بصاروخ.

كما قالت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم، إنها قصفت كيبوتس "نيريم" برشقة صاروخية.

ذكرت حسابات تابعة للمقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" ولبنان "حزب الله" عبر تطبيق "تليجرام" أن جنرالاً كبيرًافي جيش الاحتلال يدعى دانئيل شيوعا، لقى مصرعه إثر استهدافه من قبل طائرة "زواري" التابعة لكتائب القسام.

وأشارت إلى أن شيوعا، وهو قائد فرقة التدخل السريع بالجيش، وأكثر من 30 جنديًا بين قتيل وجريح، استهدفتهمالطائرة الانتحارية أثنار تجمعهم ببيت لاهيا في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، قال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الجمعة، أن إسرائيل قتلت 51 شخصًا داخلمجمع الشفاء الطبي منذ اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأربعاء الماضي.

وأضاف البرش لوكالة أنباء العالم العربي: "صباح الجمعة تمت مواراة 3 جثامين الثرى، كما توفي الطفل الرابع منالأطفال الخدج، وأصبح عددهم 35، كما أن هناك 5 أطفال خدج في حالة إعياء شديد، ويُتوقع وفاتهم في أي لحظة".