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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة سوهاج تكثف نشاطها لمتابعة سير العمل بالمستشفيات

صدى البلد

نشرت إدارة المستشفيات بمحافظة سوهاج وعلى مدار أسبوع فرق المتابعة التابعة لها بقيادة الدكتور مصطفى محمد مصطفى، مدير إدارة المستشفيات، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات.

 

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وأكد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، على الإهتمام بجودة الخدمة الطبية المقدمة والتزام الفرق الطبية بأماكن تأدية الخدمة، وفي السياق قام الدكتور مصطفى محمد مصطفى بعقد إجتماعات مع مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام التي تفقدتها الفرق.

وذلك لمناقشة السلبيات والملاحظات التي رصدتها فرق المتابعة وطرق حلها و تفاديها، وكذلك مناقشة خطط العمل وأولويات المرحلة المقبلة و مقترحات تحسين الأداء، مشددًا الدكتور أحمد ابوهاشم علي الإنضباط الدائم و عدم التقصير في حق أهالينا من المرضي و بذل المزيد من الجهد لخدمتهم.

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