حماس: سنجعل غزة مقبرة لجنود الاحتلال

أصدرت حركة حماس اليوم بيانًا قالت فيه إن حرب الاحتلال التي تستهدف تدمير وإبادة كل مقومات الحياة الإنسانية في غزة، في محاولة يائسة للتهجير وإجبار أهالي غزة على الاستسلام، لن تحقق أهدافها مهما بلغ إرهابها.

وشدد البيان علي مواصلة الصمود والقتال، موضحة: "سنجعل غزة مقبرة لجنوده حتى هزيمته ودحره."

ونعت حركة حماس اليوم السبت رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الذي استشهد أمس الأول متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في خطاب، أمس، في اليوم الثاني والأربعين من معركة طوفان الأقصى أن كل وقت تقضيه قوات الاحتلال في غزة يكبدها القسام خسائر متواصلة. ووجه أبو عبيدة خطابه للجمهور الإسرائيلي قائلًا أنه: "يتعرض للتضليل من حكومته الفاشية أن جنودهم القتلى في الميدان هم أكثر مما تتوقعون بكثير."

وكشف أبو عبيدة عن نجاح القسام في تدمير 62 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأربعة أيام الأخيرة وذلك عبر استهدافها بالقذائف المضادة للدروع من نوع الياسين 105 و عبوات شواظ وعبوات العمل الفدائي.

وبخصوص الآسرى، أوضح أبو عبيدة أن القسام أرادت أن "تكون هذه القضية قضية إنسانية؛ فمن دوافع ومفجرات عمليات طوفان الأقصى هو هجمة حكومتكم المتطرفة المجرمة على أسرانا في السجون." وأضاف: قد عرضنا إتمام صفقة تبادل منذ بداية المعركة لحل هذه القضية الإنسانية وحاولنا ونكافح للحفاظ على حياة أسراكم فنجحنا أحيانا ولم ننجح في أحيان أخرى بفعل القصف الهمجي لجيشكم.