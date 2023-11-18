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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تعلن تسخير كافة مواردها لصالح الارتقاء بالعملية البحثية

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تنفيذاً لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالبحث العلمي، فان إدارة الجامعة لا تألوا جهداً في تسخير كافة مواردها لصالح الارتقاء بالعملية البحثية ودعمها على النحو الأمثل.

وتوفير بيئة ملائمة لشباب الباحثين وعقد اللقاءات العلمية المتميزة لتبادل الخبرات والآراء والتجارب لمواصلة  إنتاجهم البحثي، حيث يتم ذلك في ضوء خطط وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع التحضيري الاول للمؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين "الدولي الرابع" والذي سوف ينعقد في ٢٨ فبراير القادم لعام ٢٠٢٤ علي أرض  مركز المؤتمرات بالجامعة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والدكتورة أماني ابو القاسم منسق عام المؤتمر، والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات المعرفية واالإلكترونية ومسئول الموقع االالكتروني للمؤتمر وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

وأوضح "النعماني "ان المؤتمر يهدف الي  إجراء البحوث في اطار خطة الجامعة البحثية بغرض التنمية المستدامة علي المستوي المحلي والقومي والدولي، والاهتمام بالبحوث التي تتناول احدث المستجدات علي الساحة المحلية والدولية.

وذلك لإعداد جيل من شباب الباحثين المتميزين القادرين على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع وتعزيز قدراتهم على العمل الجماعي والتنافسي وانتاج المعارف والتقنيات وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

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جامعة سوهاج

وناقش "النعماني" خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر الخدمات اللوجستية المقدمة من جانب اللجنة التنظيمية والخطوات الأكاديمية المقدمة من قبل اللجنة العلمية بما تتضمنه من بحوث سيتم تقديمها خلال المؤتمر.

والتي سوف يتم تحكيمها  وتقييمها من قبل الأساتذة بالكليات المختلفة لنشرها بمجلة شباب الباحثين الحاصله علي تقييم ٦ في تصنيف المجلس الاعلي للجامعات.

ووجه "رئيس الجامعة" بسرعه فتح باب التسجيل لشباب الباحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية والافريقية والاجنبية، للاشتراك في المؤتمر حيث يتضمن المؤتمر محاور تغطي جميع التخصصات فهناك محور العلوم الاساسية، العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العلوم الزراعية، العلوم الإنسانية.

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