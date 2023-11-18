المصابون يفترشون الطرقات .. أوضاع صحية صعبة في المستشفى الإندونيسي بغزة

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن الأوضاع الصحية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة جراء القصف والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من شهر.

وأوضح التقرير أن المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة ممتلئ بجثث الشهداء ومئات الجرحى والمصابين الذين يفترشون الطرقات.

وتابع التقرير أن حالات الإصابة تتوالى على المستشفى بسبب الغارات الإسرائيلية المتتالية على شمال غزة.

نقص المستلزمات الطبية

وأكمل التقرير أنه لا يوجد مكان فارغ في المستشفى والجرحى متواجدون على الأرض والأطباء يسرعون لمدواتهم على أرض المستشفى بسبب نقص المستلزمات الطبية واكتظاظ المستشفى بأعداد كبيرة من المصابين .

ولفت التقرير أن الاحياء السكينة في غزة يتم قصفها بشكل عنيف طوال ساعات الليل والنهار وساحة مستشفى الغندونيسي تكتظ بخيم النازحين .