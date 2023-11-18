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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس: الاحتلال خطف جثث شهداء من مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء في
مستشفى الشفاء في غزة

أكد القيادى فى حركة حماس، أسامة حمدان، أن ما جرى فى مستشفى الشفاء من قوات الاحتلال الإسرائيلى يعد حلقة من حلقات الإجرام، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال اختطفت عددًا من جثث الشهداء من مجمع الشفاء.

وأضاف حمدان، خلال مؤتمر صحفي، عقده، اليوم السبت، أن الاحتلال يواصل ارتكاب مجازره على مدار الساعة، مستطردًا أن ما يحدث لا يتعلق بحكومة إرهابية فحسب بل بثقافة لا تؤمن إلا بالقتل والإرهاب.

وأشار إلى أن الاحتلال قد يحول مجمع الشفاء مقرا لحملته العسكرية ومقر قيادة وسيطرة لقواته في غزة، معلنًا أن هناك 12 ألف شهيد في قطاع غزة.

وكشف أن الاحتلال لم يجد أى غرفة قيادة مزعومة فى مستشفى الشفاء كما كان يدعي، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى استدعى مدير مجمع الشفاء ست مرات لإخلاء المجمع وأجبر الطاقم الطبى على الخروج.

وأوضح أن الاحتلال يشن حملة أكاذيب، وحول مجمع الشفاء إلى مقر عسكري، محملًا الإدارة الأمريكية المسؤولية بالشراكة الكاملة عن هذه الجريمة.

وشدد على أن السكوت الدولى تجاه الجرائم فى غزة لا يعنى استمرار القتل وحسب بل يعنى التهديد للسلم الإقليمى والدولي.

وأكد أن إسرائيل تقصف جنوب غزة كما فعلت في شمال القطاع، ناعيًا عددا من القياديين قتلوا في حرب غزة.

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