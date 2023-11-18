الاحتلال يدمر مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة

تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة التي قدمتها شركة Planet Labs أن مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة قد تم تدميره جزئيًا على الأقل.

وتظهر صورة القمر الصناعي المبنى والمنتزه المجاور له سليمين. لكن صورة لنفس المنطقة يوم الأربعاء تظهر بعض الركام حيث كان المبنى قائمًا في السابق. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الصور مساحة من الرمال البنية في موقع المتنزه.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الجنود الإسرائيليين دخلوا مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني. وسلط الوزير الضوء على صورة تظهر القوات الإسرائيلية وهي تلتقط صورة داخل المبنى وهي تلوح بالأعلام الإسرائيلية.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتأكد من مسؤوليته عن التدمير الجزئي للمبنى، لكن لم تحصل على إجابة.