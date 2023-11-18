حقوق عين شمس توجه رسالة عاجلة للطلاب بشأن التعامل مع الكيانات الخاصة

كشفت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، عن أن هناك بعض الجهات والكيانات الخاصة، تتواصل مع الطلاب، على أنهم مرشحين من قبل الكلية، للعمل لديهم، مؤكدة أن الكلية تنفي كل ذلك.

وكتبت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا، جاء مضمونه: “لا تتم عمليات الترشيح إلا بناء على مخاطبات رسمية متبادلة”، مشيرة إلى أنه يتم إبلاغ الطلاب بها من خلال الصفحة الرسمية للكلية.

وفي سياق آخر، كان مؤتمر الكلية السنوي حول "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، قد اختتم فعالياته مطلع نوفمبر الجاري، حيث امتد على مدار يومي الرابع والخامس من نوفمبر 2023.

وجاء تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك مع الجمعية الدولية لقانون العقوبات بالإضافة إلى كلية الحقوق بجامعة كوين ماري.

وقد عقد المؤتمر برعاية كريمة للمستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي شرف المؤتمر بحضور الجلسة الافتتاحية، وإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية موضوع المؤتمر وما ينتج عنه من نتائج وتوصيات، ورعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وقد تناول المؤتمر في سبع جلسات عمل موضوع الذكاء الاصطناعي من جميع جوانبه القانونية والاقتصادية.، وترأس جلسات المؤتمر كوكبة من القانونيين ومنهم المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والأستاذ الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وقد حضر جلسات المؤتمر جمع كبير من أساتذة الكلية، وأعضاء السلطة القضائية وخبراء ومتخصصون وباحثون من مختلف الهيئات القضائية المصرية، فضلا عن مشاركة العديد من الباحثين بالجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ومنها جامعة ليون (٣) الفرنسية، وجامعة كوين ماري الإنجليزية، وجامعة لوكسمبورج، وجامعة ميجيل هرنانديز بأسبانيا، وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان، وكلية القانون العالمية بالكويت.

واختتمت جلسات المؤتمر بتقرير ختامي قدمه الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

وتوجه الدكتور محمد صافي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، في ختام الجلسة بالشكر إلى وكلاء الكلية، الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي ، الدكتور دعاء حامد، مدرس القانون المدني بالكلية، وجميع أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين.

واشتملت الجلسة الختامية على تكريم رعاة المؤتمر.

وفي النهاية عبر عميد الكلية عن عزم الكلية الالتزام بتنظيم المؤتمر السنوي على نفس هذا المستوى المتميز من الشراكات الدولية والمحلية المرموقة.