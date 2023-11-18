منتخب الشباب يرتدي الأحمر والأسود أمام تونس .. ويخوض مرانا خفيفا خوفا من الإصابات

يرتدي منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء في مباراة الغد أمام تونس ببطولة شمال أفريقيا والتي تقام علي ملعب أريانة ، بينما يظهر نسور قرطاج بالزي الأبيض الكامل.

وخاض منتخب مصر مرانا خفيفًا اليوم علي ملعب المباراة خوفا من تعرض اللاعبين للإصابات، في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات حيث خاض المنتخب مباراتي ليبيا والجزائر خلال 72 ساعة فقط ، قبل إقامة مباراة تونس غدا الأحد.

شهد مران اليوم حضور محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس ، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع ليبيا بهدف لكل فريق ، قبل الفوز بثلاثية نظيفة علي الجزائر.