الحرس الثوري الإيراني: انهيار إسرائيل قريب جدا.. وأمريكا تعيش عزلة غير مسبوقة

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم السبت، إن انهيار إسرائيل بات قريبا جدا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعيش عزلة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف سلامي خلال مسيرة في طهران دعما لغزة: إن عملية طوفان الأقصى كانت انعكاسا للجرائم التي ارتكبتها أمريكا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الذي هجروه من أرضه منذ 75 عاما.

وأكد سلامي أن طوفان الأقصى أظهرت أن مساعدة الدول الأجنبية لا يمكن أن تنقذ إسرائيل من خطر الانهيار، مضيفا أن أي عمل من قبل واشنطن لن يمنع من انهيار إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تعد قادرة على العيش بسلام وأمن وأصبح القلق جزءا لا يتجزأ من حياة اليهود.

وصرح قائد الحرس الثوري الإيراني بأن أمريكا وبعض الدول الأوروبية، شاركت- في عرض مهين للغاية- في الحرب على أطفال غزة حيث سيطروا على المستشفيات ليظهروا قوتهم من خلال الاستيلاء على غرف العمليات.

ولفت سلامي إلى أن طوفان الأقصى أظهرت أن مسافة انهيار إسرائيل 80 كيلومترا فقط في الظروف العادية.