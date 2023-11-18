حملة مكبرة على عربات الحنطور بأسوان وضبط المخالفات

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتنظيم حملات مكثفة لإعادة الإنضباط لعربات الحنطور ومركبات التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل حيث يأتى ذلك عقب قيامه بجولة ميدانية مفاجئة بالشوارع الداخلية والطرق الرئيسية بمدينة أسوان.

وتنفيذاً لهذه التوجيهات تم اليوم القيام بحملة مكبرة علي عربات الحنطور برئاسة العميد أحمد عز مدير عام الأمن بالمحافظة ، وبمشاركة محمد مندور مدير المتابعة الميدانية ، وشرطة المرافق وشرطة المرور ، بالإضافة إلى نواب رئيس مركز ومدينة أسوان محمد حسين وعلاء ممدوح ، فضلاً عن رئيس حى غرب سحر مصطفى أسفرت عن مصادرة ١٥شلته ركوب مع التحفظ على 3 سائقين حنطور بقسم المرافق.

حملات

كما أمر محافظ أسوان بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها ، ومنع التراكى لعربات الحنطور على كورنيش النيل ، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة ، وهو الذى يتزامن مع تشديد الرقابة المرورية على عربات التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل وغيرها ، علاوة على الحد من مواقف السيرفيس العشوائية.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء ورى الأشجار سواء بطريق كورنيش النيل أو الشوارع الداخلية أو الحدائق العامة والمتنزهات .

جهود

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.

مؤكده بأن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الإحتفال بمرور 20 عاماً على إتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية ، ولاسيما أننا نتابع عن كسب إهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة ، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية ، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.