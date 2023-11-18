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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة وطن بأسوان ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي

مؤتمر جماهيرى لدعم
مؤتمر جماهيرى لدعم السيسى باسوان

أعلن المشاركون في المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه حزب حماة الوطن بأسوان اليوم السبت تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة قادمة لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، مؤكدين مشاركتهم الإيجابية والنزول إلى لجان الاقتراع.

وخلال المؤتمر الذى انعقد بنقابة المعلمين أعلن حسن محمد رئيس الجمعية النوبية لصائدى الأسماك تأييد أكثر من 20 ألف صياد ببحيرة ناصر للرئيس السيسى لتوليه فترة رئاسية جديدة حفاظا على الإستقرار والمكتسبات التى حققتها الجمهورية الجديدة.

 

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دعم السيسى 

ومن جانبه أكد ياسين عبد الصبور، أمين حزب حماة الوطن بأسوان إنحياز الرئيس الدائم لمطالب أهالى أسوان والنوبة ، وهو الذى أعاد الحقوق لأهلنا من أبناء النوبة بعد مرور أكثر من 100 عام بتسليم التعويضات السكنية والزراعية والمالية والتمليك ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان ، وأيضاً إنشاء السد.

وأضاف أن الرئيس قدم أكثر من 300 مليون جنيه لصرف التعويضات المقررة لأهالى النوبة من المهجرين خلال فترات إنشاء السد العالى وخزان اسوان ، إلى جانب إحلال نحو 3 ألاف منزل لأهالى النوبة بقرى مركز نصر النوبة.

وأشار الشيخ محمد عبد العزيز وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة أسوان إلى أن الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها واستقرارها، وساهم فى الحفاظ على مقدساتها ، بعد ثورتين انهكت مصر فى ظل المؤامرات التى كانت تحاك بها من الداخل والخارج، مضيفاً أن خروجنا لانتخاب الرئيس لتوليه فترة رئاسية جديدة هى مسئولية أمام النفس وأمام الله للحفاظ على الوطن فى ظل هذه التحديات.

 

مؤتمر جماهيرى 

وأوضح القس ارميا عبادى ممثل الكنيسة بأسوان أن الرئيس السيسي هبة الله لشعب مصر، وأننا نصلى فى القداس داخل الكنيسة، من أجل الحفاظ عليه وعلى وطننا الغالى مصر.

وإستعرض أرميا إنجازات الرئيس السيسى خلال فترة توليه الحكم في مصر، وأهم ما تحقق داخليا فى مختلف مسارات التنمية، وتجيب مصر للصراعات والحروب التى شهدتها المنطقة، ومحاولة جر مصر لحروب خارجية،  وأيضاً تطهير سيناء من براثين الإرهاب. 

وكانت قد نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان السيسي اخبار المحافظات

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