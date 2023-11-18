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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس حملة السيسي يتفقد لجنة المتطوعين خلال لقاء الكيانات والشبابية عبر الفيديو كونفراس

صدى البلد

تفقد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، ووسام صبري المدير التنفيذي للحملة، لقاء لجنة المتطوعين والكيانات والشبابية بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، بممثلي الكيانات الشبابية في المحافظات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ استمراراً للتواصل الفعال مع الكيانات الشبابية.

وخلال اللقاء عبّر المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن سعادته وترحيبه بممثلي الكيانات الشبابية المشاركين في اللقاء عبر "الفيديو كونفرانس" بالمحافظات، مع التأكيد على أن الحملة قائمة على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع المصري، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة في عقد لقاءات متعددة مع كافة ممثلي قطاعات المجتمع المصري وخاصةً الشباب للاستماع إلى رؤاهم واقتراحاتهم.

تنمية قدرات الشباب وتمكينهم

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن المرشح حريص بشكل مستمر على تنمية قدرات الشباب وتمكينهم من خلال برامج التدريب المختلفة والمعتمدة على القيادة واكتساب التجارب الدولية، مثمناً على دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكداً أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

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