مصر تحتفظ بمقعدها في الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية

احتفظت مصر ممثلة في شخص رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية الإعلامي أشرف محمود بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي عن قارة أفريقيا لدورة جديدة تستمر حتى نوفمبر 2025م.



وكان أشرف محمود رئيس ومؤسس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي للثقافة الرياضية قد انضم للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي منذ العام 2017.



وكانت مصر أسست اتحادها في العام 2011 وانضمت لعضوية الاتحاد الدولي 2014 واحتضنت الاتحادين العربي والأفريقي منذ العام 2015، وأسهم الاتحاد المصري في تأسيس 10 اتحادات عربية ومثلها أفريقية إلى جانب الجمعيات والروابط واللجان المنضوية في عضوية الاتحادين.