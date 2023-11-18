أمهات مصر يشيد بتفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي وقيم المواطنة لدى الطلاب

أشادت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بالبرنامج الذي ستطلقه وزارة التربية والتعليم غدا الأحد، بعنوان "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب".

وأكدت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، في بيان لها الان ، أن البرنامج يأتي في توقيت هام خاصة في ظل ما نشاهده وما يمر به العالم أجمع، وبالتالي يأتي ملف الوعي في أولويات هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، مقدمة الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي حرصه الدائم بإقامة الأنشطة والبرامج والفعاليات الهامة التي تفيد أبنائنا بما ينعكس علي الدولة المصرية بالنفع.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، واللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية والمهندس محمد فؤاد الرشيدي مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مؤكدًا حرصه على حضور هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم غدا إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

كما أكد الوزير على الدور الهام لمدير المدرسة في تطوير المدرسة، وبالتالي تطوير العملية التعليمية، موجهًا بتعظيم الاستفادة من المديرين الجدد من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، والذين تم منحهم تدريبًا شاملًا لمدة ٦ أشهر، ومنح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على العديد من المحاور، وتنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق عام دراسي منضبط وآمن ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، ومن بينها مجموعات الدعم المدرسي، موجهًا بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتعظيم الاستفادة من هذه المجموعات.

ولإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل الدراسي للطلاب، وجه الوزير بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة مجانا على موقعها الرسمي، مضيفًا أنه لإثراء عملية التعلم تم تزويد هذه المواد باختبارات على كل وحدة دراسية يقوم الطالب بحلها ويمكن تقييم أدائه من خلالها.

وتابع الوزير أن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية؛ لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات "مدرستنا" ومنصات البث المباشر، موجهًا أيضا بأقصى درجات الاستفادة من فترات المشاهدة لقنوات "مدرستنا" بالمدارس.

كما اطمأن الوزير على خطة المديرية التعليمية للاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تعقد في المحافظة بالنظام المعتاد كالعام الماضي وليس بنظام البوكليت، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بانتظام سير الامتحانات ومنع الغش.

ومن جهته، رحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدكتور رضا حجازي، مشيدًا بجهود وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى، لتطوير والارتقاء بمنظومة التعليم، ومتابعته المستمرة على مدى العام الدراسى لكل المحافظات، وتذليل أي عقبات من أجل الخروج بعام دراسى منضبط ومتميز، وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

وقدم المحافظ الشكر للوزير على زيارته للمحافظة والتي ستساهم في تحفيز القائمين على العملية التعليمية بها على العمل بجدية وإخلاص من أجل مستقبل هذا الوطن.