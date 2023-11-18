إيرانيون يحتجون على الجرائم الإسرائيلية في غزة ويطالبون بالتدخل الدولي

خرج آلاف الإيرانيين إلى الشوارع يوم السبت في مسيرات رعتها الحكومة، معربين عن معارضتهم لجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

تأتي المسيرات في أعقاب مقتل أكثر من 12 ألف فلسطيني، من بينهم 5000 طفل.

بحسب رويترز، عرض التلفزيون الرسمي الإيراني متظاهرين يحملون أكفان جثث وهمية كرمز للعديد من الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة. ويؤكد توقيت هذه المظاهرات، قبيل يوم الطفل العالمي يوم الاثنين، على مدى خطورة الوضع وإلحاحه.

في خطاب ألقاه أمام حشد في طهران، ألقى قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، رسالة حازمة، قال فيها: "تقف فلسطين على طريق حرب الاستنزاف... وسوف تواجه إسرائيل هزيمة نهائية وينتهي بها الأمر إلى مزبلة التاريخ". وذكرت رويترز أن سلامي أكد على الطبيعة المستمرة للصراع، مما يشير إلى أن المعركة لم تنته بعد.

مضى سلامي ليعلن أن العالم الإسلامي سيفعل كل ما يتعين عليه القيام به. ولا تزال هناك قدرات كبيرة غير مستخدمة متبقية. ومع ذلك، غاب بشكل ملحوظ عن بيانه أي إشارة صريحة إلى تورط إيران المحتمل في الصراع، مما يترك مجالًا للتكهنات حول دور البلاد المستقبلي.

في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية نداءً إلى المجتمع الدولي، حثت فيه على اتخاذ إجراء جماعي لوقف ما وصفته بـ "آلة القتل والإرهاب المنظم" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وشدد البيان كذلك على ضرورة محاسبة الجناة الإسرائيليين بموجب القانون الدولي.