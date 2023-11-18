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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كشف بأرقام جلوس الطلاب الجدد في آداب عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس ، كشوف أرقام جلوس  طلاب المستوى الأول للعام الجامعي  2024 / 2023 ويمكن للطلاب الجدد معرفة الكشوف من خلال هذا الرابط اضغط هنا .


وأكدت كلية الآداب، أن كشوف أرقام الجلوس المتاحة لطلاب الفرقة الأولى فقط لجميع الأقسام بالكلية، مشددة على ضرورة التزام كافة الطلاب بمعرفة أرقام الجلوس.

ونظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآداب ونادي روتارى كايرو بلاتينم  ندوة بعنوان: صحتك تهمنا وأقيم علي هامشها " المعرض الخيرى لملابس الطلاب " .


وأكدت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية على حرص الكلية منذ ٢٠١٦ على المشاركة في فعاليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وحدة دعم المرأة، حيث بدأت حملة ال١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة علي مدار يومين في رحاب كلية الاداب من خلال افتتاح المعرض الخيري في اليوم الأول بالإضافة إلي فعاليات ندوة بعنوان "صحتك تهمنا" في اليوم الثاني علي التوالي بكلية الآداب جامعة عين شمس. 


وأشارت لدور المرأة بوصفها نصف المجتمع ودورها الكبير في التقدم والتطور ، وأن المرأة والرجل أركان أساسية ومكملة لبعضهم البعض في المجتمع ، معربة عن مساندتها للعمل الخيري داخل المجتمع وخاصة جامعة عين شمس ومدي استفادة الطلاب بالخدمات المقدمة من قبل المعارض وحملات التوعية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف داخل الجامعة  . 


وأوضحت الدكتورة هند الهلالي  مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف دور الوحدة في  عمل حملات توعية صحية للطلاب للتعرف علي الأمراض المنتشرة والخبيثة كالأورام وكيفية اكتشاف المرض والحماية من خلال التعرف علي أنواع الطعام التي تقوي مناعة الجسم وتحمي من التعرض للسرطانات ، بالإضافة إلي إبراز وتوضيح دور وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف من الأخصائيين والاستشاريين والطلاب المتطوعين من كليات الجامعة بعمل حملات توعية للطلاب الجدد عن ماهية الوحدة والخدمات المقدمة ، وتوضيح دور الوحدة في دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس للطلاب و الطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي ، والتعرف علي الدورات التدريبية التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب علي الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطلاب والطالبات سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي . 


أشارت الدكتورة امل السيسي أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة ورئيس برنامج المنحة العملاقة للقضاء علي سرطان عنق الرحم في مصر  إلي وجود أنواع جديدة من السرطانات المنتشرة في العالم ومنها الورم الحليمي البشري ويسبب في بعض الأحيان السرطانات والسنط الجلدي ويصيب الرجال والنساء ومن الممكن أن ينتقل هذا الفيروس عن طريق العدوي والتلامس الجلدي أو استعمال الأغراض الخاصة بالأشخاص الآخرين  واستخدام الليزر دون تعقيم من شخص لآخر في المراكز المتخصصة ، ينتشر في القاهرة بنسبة ١٠ % نتيجة نقص المناعة والضغط والسكر ونسبة دهون الجسم عالية والتدخين أو تناول أدوية علاج السرطان الكيميائية ، كما يمكن انتشار الورم بين الرجال بطرق مختلفة ويصيب أماكن متعددة كالفم والبلعوم نتيجة التدخين وكذلك الشرج والرقبة والسنط الجلدي ، ويمكن القضاء علي المرض من خلال الكشف المبكر وتناول التطعيمات. 

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