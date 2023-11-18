مستقبل وطن بالشرقية ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة النائب الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمنطقة ابو خليل بمدينة الزقازيق، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر الجماهيري الحاشد؛ أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الشرقية، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من أهالي محافظة الشرقية الذين احتشدوا بأعداد غفيرة رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر مرددين هتافات “تحيا مصر”، و"بنحبك يا سيسي".

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، ثم كلمة النائب الدكتور محمد سليم امين الحزب بالشرقية والذي رحب فيها بالحضور والذين احتشدوا لدعم وتأييد الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والوقوف قلبا وقالبا خلف القيادة السياسية المتمثلة في رئيسهم مشيرا الي ضرورة الاحتشاد خلال أيام الانتخابات الرئاسية المقبلة والنزول ودعم الرئيس بكل قوة.

وتابع د. سليم كلمته مسلطا الضوء على كم التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية بهدف إسقاطها، موضحا: ولكن يقظة القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي أحبطت جميع تلك المخططات، ونجح في تحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

ودعا أمين الحزب بالشرقية جموع الشعب المصري الي ضرورة تصدير مشهد خلال أيام الانتخابات الثلاثة بالمشاركة الواعية والفعالة في العرس الديمقراطي وإرسال رسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه رسالة للعالم أنه لا بديل عنه لقيادة مصر، وأن الحزب يقف خلف القائد.

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