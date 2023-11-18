عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بالشرقية ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة النائب الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمنطقة ابو خليل بمدينة الزقازيق، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر الجماهيري الحاشد؛ أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الشرقية، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من أهالي محافظة الشرقية الذين احتشدوا بأعداد غفيرة رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر مرددين هتافات “تحيا مصر”، و"بنحبك يا سيسي".

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، ثم كلمة النائب الدكتور محمد سليم امين الحزب بالشرقية والذي رحب فيها بالحضور والذين احتشدوا لدعم وتأييد الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والوقوف قلبا وقالبا خلف القيادة السياسية المتمثلة في رئيسهم مشيرا الي ضرورة الاحتشاد خلال أيام الانتخابات الرئاسية المقبلة والنزول ودعم الرئيس بكل قوة.

وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية يجتمعان بقيادات ومديرى الإدارات التعليمية

وتابع د. سليم كلمته مسلطا الضوء على كم التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية بهدف إسقاطها، موضحا: ولكن يقظة القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي أحبطت جميع تلك المخططات، ونجح في تحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

ودعا أمين الحزب بالشرقية جموع الشعب المصري الي ضرورة تصدير مشهد خلال أيام الانتخابات الثلاثة بالمشاركة الواعية والفعالة في العرس الديمقراطي وإرسال رسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه رسالة للعالم أنه لا بديل عنه لقيادة مصر، وأن الحزب يقف خلف القائد.

received_1445648509500845
received_1445648509500845
received_1386757141920013
received_1386757141920013
received_1252602802073780
received_1252602802073780
received_358857446531860
received_358857446531860
أعضاء الهيئة البرلمانية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الدولة المصرية الشعب الفلسطيني في غزة المؤتمر الجماهيرى الحاشد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية لانتخابات الرئاسية المقبلة وزير التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

تصريح رسمي مهم بشأن العملة الصعبة| رئيس الوزراء يحسم موعد نهاية أزمة الدولار.. الخير قادم

ترشيحاتنا

حملة فريد زهران تكشف أول قرار له حال فوزه في الانتخابات الرئاسية

كسر حاجز الـ 1800 جنيه .. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من الجمعية العمومية للأهلي لـ مجلس الإدارة

رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق يطالب بتصفية 3 من كبار قادة حماس

صندوق تحيا مصر.. أحمد موسى: مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات للأشقاء في غزة

المصري معروف بجبروته| هبوط اضطراري وتغيير مسار طائرة.. ماذا حدث برحلة فرنسا؟!.. وهذا مصير الراكب المشاغب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ