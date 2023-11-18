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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع عبري: واشنطن تبنت موقف إسرائيل في مفاوضات إطلاق سراح الأسري

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، اليوم السبت، إن إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة هو وحده الذي سيؤدي إلى تهدئة القتال وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

ووفقا لموقع "والا" العبري، فأن كلام ماكغورك الذي جاء خلال مؤتمر دولي في المنامة، يشكل قبولا كاملا للموقف الإسرائيلي في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أن ماكغورك قال هذه الكلام قبل ساعات قليلة من وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء محادثات بشأن المفاوضات للإفراج عن الأسرى.

وقال ماكغورك إن إطلاق سراح "عدد كبير من الرهائن" سيؤدي إلى "تهدئة كبيرة" في القتال في غزة وزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف أن "مئات ومئات الشاحنات المحملة بالمساعدات ستدخل إلى غزة بشكل منتظم".

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