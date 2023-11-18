كتاب سري .. كاتب صحفي يفضح خطط إسرائيل في فلسطين |فيديو

علق الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط تفاصيل ومعلومات عن كتاب إسرائيلي سري به معلومات عن خطط إسرائيل وأهدافها.

قال علي حسن في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الكتاب الإسرائيلي يقوم بنشر الأكاذيب والكتاب يتحدث عن ضرورة حديث إسرائيل في أي موقف وكأنها الضحية ".

أضاف علي حسن :" الكتاب الإسرائيلي السري تحدث عن ضرورة حديث قادة إسرائيل على تمني الخير للشعب الفلسطيني وأن يعيش الشعب الفلسطيني في سلام".

وتابع علي حسين :" الكتاب الإسرائيلي حذر قادة إسرائيل من التصريح بأن إسرائيل تحارب الشعب الفلسطيني لكن تصرح بأنها يواجه حماس ومن هنا ألصق الاحتلال تهمة الإرهاب بحماس".

وأكمل علي حسن :" إسرائيل تقوم بقتل الشعب الفلسطيني وتدعي أنها تقوم بمواجهة الإرهاب ولكن هذا أمر غير صحيح على أرض الواقع ".