لم يحقق الاستقرار .. كاتب صحفي: نتنياهو يمثل قمة اليمين المتطرف في إسرائيل

علق الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، تفاصيل ومعلومات عن كتاب إسرائيلي سري به معلومات عن خطط إسرائيل وأهدافها.

وقال علي حسن في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" نتنياهو يمثل قمة اليمين المتطرف في إسرائيل ومعه حكومة متطرفة".

وأضاف :" نتنياهو أقنع من انتخبوه أنه بوسعه أن يحقق لهم الأمن والاستقرار من خلال قمع الشعب الفلسطيني بحجة مواجهة حماس".

وتابع رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط :" تبين للرأي العام الإسرائيلي أن نتنياهو لم يستطع تحقيق الأمن للشعب الإسرائيلي ".

واكمل علي حسن :" ممارسات القمع التي استخدمها نتياهو حققت حالة من عدم الاستقرار في إسرائيل ودفعت الكثير من الإسرائيليين إلى التفكير في الهجرة"، مضيفا:" بعد توقف الحرب ستسقط حكومة نتنياهو ويخرج نتنياهو من الصورة نهائيا ".